Das Kulturforum Schorndorf bespielt während der SchoWo 2019 von Fr – Di die Orangerie im Schlosspark (Stadtwerkebühne).

The Good The Bad And The Ugly

The Good The Bad And The Ugly sind wohlbekannte Musiker: Jens Heckermann alias Pelvis von „Füenf“, Rolf Kersting, der bei den Fernsehbands von Let’s Dance und The Voice Kids mitspielt und Michael Schulig von „Die Kleine Tierschau“. Gemeinsam machen sie Musik, die jeder kennt und keiner so spielt wie sie: aktuelle Hits werden genauso wie alles aus den letzten 40 Jahren, was good, bad and ugly ist, mit dafür nicht unbedingt vorgesehenem Instrumentarium bearbeitet. Was dabei herauskommt, ist großes Kino, prima Unterhaltung und „International Tanzmusik“.