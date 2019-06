Plaisir d'Amour

Französischer Chansonabend mit Silke Zech und Dr. Klaus Birken.

Die literarische Reihe der Sektion Literatur des Kulturforum Schorndorf steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Städtepartnerschaftsjubiläums Schorndorfs mit Tulle. Die Sängerin Silke Zech und der Pianist Dr. Klaus Birken nehmen Sie mit auf eine musikalische Reise nach Frankreich. Von Édith Piaf bis Jacques Brel, von Charles Trenet bis Juliette Greco: mit einem kurzweiligen Programm wird die Sehnsucht nach Frankreich und der französischen Kultur neu entfacht.

Silke Zech studierte Gesang am Mozarteum in Salzburg und sang in verschiedenen Chören im Stuttgarter Raum. Seit 2007 ist das Theater hinterm Scheuerntor in Plüderhausen ihre zweite Heimat. Hier spielt sie regelmäßig ihre Soloprogramme und tritt mit der Theatertruppe ‚Cacca di cavallo‘ auf. Im Juni 2016 begann sie zusätzlich noch ihre Laufbahn als Wirtin der Theater-Cantine, der kleinen, aber feinen Weinstube des Theaters.

Dr. Klaus Birken ist ein begeisterter Bediener von Tastaturen. Am Flügel widmet er sich seit mehreren Jahrzehnten dem Jazz, aber auch klassischen Werken. Als Pianist in verschiedenen Bands quer über Süddeutschland und als ein Viertel des Männerquartetts ‚Joy After Shaving‘ sammelte Dr. Birken Bühnenerfahrung. Seit über 20 Jahren ist er aktives Mitglied der Stuttgarter Kantorei. Hauptberuflich ist Dr. Klaus Birken Informatiker.