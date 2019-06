Elsass - Wo der Zander am liebsten im Riesling schwimmt

Lesung mit musikalischer und kulinarischer Begleitung.

Die literarische Reihe der Sektion Literatur des Kulturforum Schorndorf steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Städtepartnerschaftsjubiläums Schorndorfs mit Tulle.Marit Beyer vom Winterbacher Hörbuchverlag ‚Der Diwan‘ liest aus dem literarischen Reisebuch ‚Elsass – Wo der Zander am liebsten in Riesling schwimmt‘ von Petra van Cronenburg. Musikalisch wird die Lesung von Benny Eisel an der Jazzgitarre begleitet. Dazu werden frisch in der Freiluftküche zubereitete Zanderbällchen serviert.

Petra van Cronenburg erzählt mit Hingabe und einem Blick für das Besondere von Bergdörfern in den Hochvogesen und Englischen Gärten in Straßburg, von Kelten, Römern, von traditionellen Sennern und industrieller Revolution. Am Ende weiß man nicht, ob man erst eine der vielen Burgen besichtigen, wilde Orchideen suchen oder doch gleich das Rezept mit dem Zander in Riesling ausprobieren soll.

Die Sprecherin Marit Beyer studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und an der Staatlichen Theaterakademie St. Petersburg. Neben Hörbüchern spricht sie auch für Rundfunk und Fernsehen, für Musik- und Literaturfestivals, Konzert- und Literaturhäuser. Sie unterrichtet an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. 2010 wurde sie mit dem Junge Ohren Preis ausgezeichnet und 2015 für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert.

Benny Eisel ist Absolvent des International Music College Freiburg und ein bundesweit gefragter Gitarrist von großer stilistischer Flexibilität. Renommierte Festivals wie Jazz Open Stuttgart oder Zelt-Musik-Festival Freiburg, Neujahrsempfang der Landesregierung Baden-Württemberg oder Filmmusik-Einspielungen sind nur einige Stationen des vielseitigen Gitarristen, der darüber hinaus auch ein beliebter Dozent und Bandcoach ist.