Das Kulturforum Schorndorf bespielt während der SchoWo 2019 von Fr – Di die Orangerie im Schlosspark (Stadtwerkebühne).

Junge Bands on Stage:

Am Samstag präsentieren sich junge Bands und Ensembles der Jugendmusikschule. Später am Abend wird den Besuchern ein avantgardistisches Klanggewitter an Alphorn und E-Gitarre mit Flügelhorn-Balsamdressing auf erdigem Bass serviert.