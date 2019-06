Das Kulturforum Schorndorf bespielt während der SchoWo 2019 von Fr – Di die Orangerie im Schlosspark (Stadtwerkebühne).

Loisach Marci

Avantgardistisches Klanggewitter an Alphorn und E-Gitarre mit Flügelhorn-Balsamdressing auf erdigem Bass – so könnte es auf der Speisekarte stehen – garantiert ohne Allergene, serviert von einem Kellnerduo mit Performance in Lederhose und Lederjacke. „Loisach Marci” beschreiten ihren eigenen und neuen musikalischen Weg abseits der Konserve. Ein einzigartiger Sound, angesiedelt irgendwo zwischen bayerischem Landler, Hip-Hop, Blues und Elektrobeat. Wirklich festzumachen ist das „bayerische Kraftwerk” nicht, denn allzu facettenreich, zu weich, zu wild und zu frech wühlt man ausgiebig und gerne in allen verfügbaren Genres.