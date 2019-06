Das Kulturforum Schorndorf bespielt während der SchoWo 2019 von Fr – Di die Orangerie im Schlosspark (Stadtwerkebühne).

Zauberer Armin Kroll

Armin Kroll „Magic Armin“ präsentiert mit Charme und Witz seine humorvolle

Zaubershow und führt die kleinen und großen Zuschauer ein in die Welt der Magie und Illusion.

Hasen wander, Knoten lösen sich in Luft auf, Würfel verschwinden….. Armin ist aber auch ein Zauberer zum anfassen, der das Publikum in seine Show einbindet. So wird aus einem Zuschauer auch schon mal ein Zauberassistent.