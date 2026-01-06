SKULPTUR heute

Der BfB ist ein Zusammenschluss professioneller, aktiver Bildhauerinnen und Bildhauer aus Baden-Württemberg und steht seit 1972 für künstlerische Vielfalt und Qualität.

Als einziger Berufsverband für Bildhauerei sichert der BfB durch anspruchsvolle Auswahlkriterien seiner über 50 Mitglieder ein hohes professionelles Niveau. Ein wesentliches Anliegen des BfB ist es, zeitgenössische Bildhauerei der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die künstlerische Vielfalt seiner Mitglieder zeigt sich in figürlicher, abstrakter oder anderer zeitgenössischer Position, die auch die Ausstellung prägen. Insgesamt nehmen 27 Künstlerinnen und Künstler an der Ausstellung teil. Diese sind: Jörg Bollin, Peter Brauchle, Jan Douma, Heike Endenmann, Birgit Feil, Michaela A. Fischer, Uli Gsell, Peter Otto Hilsenbek, Susanne Immer, Barbara Jäger, Ebba Kaynak, Dieter Kränzlein, Pi Ledergerber, Beate Leinmüller, Birgit Rehfeldt, Omi Riesterer, Ulrich Sälzle, Thomas Schuster, Hans Schüle, Rüdiger Seidt, Jörg Siegele, Frank Teufel, Christoph Traub, Ursula Luise Walz, Ralf Weber, Roswitha Zimmerle-Walentin und Bernd Zimmer.