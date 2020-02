Wie Dynastien…

Führung mit Ricarda Geib.

Mal majestätisch glänzend, mal auffallend farbig oder doch mit Patina? So unterschiedlich die Skulpturen Thomas Kühnapfels sind, sie stammen doch alle aus einer Skulpturenfamilie, geeint durch ein ganz besonderes Herstellungsverfahren aus Luft, Wasser und Druck. Erfahren Sie in dieser Führung mit Ricarda Geib mehr über den Künstler und die Beziehung seiner Skulpturen untereinander. Im Anschluss an die Führung gibt es die Möglichkeit, sich bei einem Drink auszutauschen und kennenzulernen.