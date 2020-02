Im Jahr 1688 führte die Schorndorfer Stadtheldin Barbara Künkelin die „Schorndorfer Weiber“ an und verhinderte durch ihr beherztes Einschreiten die am Stuttgarter Hof beschlossene Übergabe der Festung Schorndorf an das feindliche Heer Ludwigs des XIV.

Lassen Sie sich von der resoluten Barbara in die Vergangenheit entführen – Männer sind zugelassen !