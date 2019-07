Skulpturen von Karl-Heinrich Lumpp - Vernissage

Am 7.7. wird die Vernissage nur mit Skulpturen von Karl-Heinrich Lumpp stattfinden.Sonntag, 7. Juli, 11-14 Uhr, Eröffnung: Auftakt: Skulpturen von Karl-Heinrich Lumpp; Aus Muschelkalk, Marmor und regionalem Sandstein haut der 1944 geborene Bildhauer Karl-Heinrich Lumpp zarte Aktfiguren und archaisch wirkenden Mischwesen, welche Verbindungen zu Pflanzen und Tieren eingehen. Sie lassen an mythologische Gestalten wie Daphne, Venus, Nike und Prometheus denken. Die kleinen bis lebensgroßen Figuren bevölkern Garten und Tenne der Galerie Stadtmühle in Weinsberg.Öffnungszeiten: Freitags, 16 - 18 Uhr, wenn das Geöffnet-Schild außen steht und nach Absprache unter 07134 / 910000 und info@kultur-am-kanal.deStadtmühle Weinsberg, Kanalstr.37www.kultur-am-kanal.de2. Am 8.9., 11 - 14 Uhr wird Irmela Dübbers in die Ausstellung integriert: Unser Text dazu: Sonntag, 8. September, 11-14 Uhr, große Eröffnung: Spiegelungen und 16-18 Uhr Tag des offenen DenkmalsZu den bereits ab 7. Juli stehenden Steinfiguren von Karl-Heinrich Lumpp gesellen sich Landschafts- und Porträt-Fotografien von Irmela Dübbers. Die gebürtige Stuttgarterin beschäftigt sich seit jeher mit Spiegelungen aller Art: In manchen Bildern stellt sie die Welt in Landschaftsbildern angenehm entgrenzend auf den Kopf, in anderen geht es mehr um die Spiegelneuronen unseres Gehirns: In Selbstporträts gleicht sie sich spielerisch den \"Objekten ihrer Begierde\" an, in diesem Fall den Porträts großer Künstlerinnen und Künstler der Kunstgeschichte und verschlingt sie gewissermaßen. Vielleicht, um ihre geheimnisvollen Kräfte in sich auf zu nehmen? Begrüßung auch zum Tag des offenen Denkmals: Andreas Bonnaire

Einführung von Franziska Heyder und Jazz von Jan Jankeje (Kontrabass) und Juan Trabal (Klarinette) .I. Dübbers und K.- H. Lumpp sind anwesend.Finissage und Saisonabschluss: Donnerstag, den 31.10.19, ab 18.00 UhrÖffnungszeiten: Freitags, 16 - 18 Uhr