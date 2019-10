Ein großes Werk und ein großer Schauspieler kommen zusammen, wenn Sky du Mont „Das Bildnis des Dorian Gray“ rezitiert. Sky du Mont, der mit bürgerlichem Namen Marco Claudio Cayetano Neven du Mont heißt, wurde 1947 in Buenos Aires geboren. 1969 begann er in München seine Schauspielausbildung; nur zwei Jahre später folgten die ersten Engagements.

Du Mont ist seit vielen Jahren internationalals Film- und Fernsehschauspieler gefragt. In „Feuersturm und Asche“ verkörperte er Claus von Stauffenberg, in „Eyes Wide Shut“ Sandor Szavost – aber du Mont glänzt auch in komischen Rollen. Das bewies er beispielsweise als Schurke Santa Maria in „Der Schuh des Manitu“.

In Albstadt wird er aus dem einzigen Roman Oscar Wildes vortragen. Die dramaturgisch gestaltete Lesung wird dabei durch Filmeinspielungen ergänzt.

In der Geschichte über den jungen Dorian Gray äußert der Protagonist den Wunsch, sein gemaltes Porträt möge an seiner Stelle altern. Unter dem Einfluss des Dandys Lord Henry Wotton beginnt Dorian ein ausschweifendes Leben und verliert dabei nach und nach auch die letzten moralischen Hemmungen. Sein Bildnis zeigt als Spiegel seiner Seele den Verfall und Identitätsverlust, der schließlich in die Katastrophe führt.