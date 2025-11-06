Möchte man abends vom Dach der experimenta aus in die Tiefen des Alls reisen, bietet die Sternwarte die Möglichkeit, gemeinsam den Mond, Planeten und den Nachthimmel zu erkunden.

Bei klarem Wetter kann zusammen mit der „Astro-Crew“ die kosmische Nachbarschaft beobachtet werden. Dafür wird das große Teleskop in der All-Sky-Kuppel auf dem Dach der experimenta genutzt.

Vielfältige Himmelsphänomene und die technischen Möglichkeiten des Teleskops lassen sich dabei entdecken. Wer bereits selbst einmal etwas Interessantes am Nachthimmel beobachtet hat, kann seine Erfahrungen einbringen. Auch Fragen rund um den Kosmos, die einen schon lange beschäftigen, dürfen mitgebracht werden.

Sollte das Wetter eine Beobachtung nicht erlauben, wird anhand eindrucksvoller Bilder zu faszinierenden Himmelsobjekten „gereist“.

Thema: Buntes All: Was verraten uns die Farben der Sterne?