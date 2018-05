Skylab Revival Party - Sommer Edition

Und wieder im GREEN in Nürtingen. Jeder der dabei war weiß wie die alten SKYLAB Jünger feiern können. Jeder der nicht dabei war verpasst etwas. Die alten Skylab Gäste wird das sicherlich freuen da Nürtingen - Frickenhausen die Geburtsstätte des ehemaligen Club´s ist. Ebenso die Architektur des Greens lässt an vergangene Tage erinnern, zweistöckig mit Empore. Stammgäste, altes Personal und alle andere die gerne mal sehen wollen wie man in den vergangenen Tagen gefeiert hat sind eingeladen um die Erinnerungen an diesem Abend aufleben zu lassen..Damit die Anlage im Green nicht an Ihre Grenzen kommt, wird dieses Mal extra aufgerüstet und eine zusätzlich Soundanlage installiert, so dass es passend zur Musik auch ordentlich scheppern kann ;)…und das tut es dieses mal richtig !! :-)Gefeiert wird ab 22:00 Uhr bis in die späten Morgenstunden.Cores lädt wiedermal ein und ist Garant für einen unvergessenen Abend ... The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night…