Skyline Bigband - Swing im Advent

bis

Stadthalle Sigmaringen Georg-Zimmerer-Straße 4, 72488 Sigmaringen

Die Bigband mit Bandleader und Moderator Roland Brückl stimmen uns mit bekannten Weihnachtsklassikern auf die Adventszeit ein. 

Sie hören vertraute Melodien und Instrumentalarrangements und die Gesangssolisten Susi und Timo mit Swing, Rock und Pop. 

Auch in diesem Jahr stimmt Sie die Skyline-Bigband mit ihrem Programm „Swing im Advent" an einem entspannten,jazzigen Abend mit bekannten Weihnachtsklassikern auf die Adventszeit ein. Sie hören vertraute Melodien und mitreißende Instrumentalarrangements mit Swing, Rock und Pop.  

Bandleader Roland Brückl führt als Moderator kenntnisreich und humorvoll durch den Abend, der durch Instrumentalsolisten und die Gesangssolisten Susi und Timo bereichert wird. 

Info

Stadthalle Sigmaringen Georg-Zimmerer-Straße 4, 72488 Sigmaringen
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - Skyline Bigband - Swing im Advent - 2025-11-29 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Skyline Bigband - Swing im Advent - 2025-11-29 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Skyline Bigband - Swing im Advent - 2025-11-29 19:00:00 Outlook iCalendar - Skyline Bigband - Swing im Advent - 2025-11-29 19:00:00 ical

Tags