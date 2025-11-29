Skyline Bigband - Swing im Advent

Die Bigband mit Bandleader und Moderator Roland Brückl stimmen uns mit bekannten Weihnachtsklassikern auf die Adventszeit ein.

Auch in diesem Jahr stimmt Sie die Skyline-Bigband mit ihrem Programm „Swing im Advent" an einem entspannten,jazzigen Abend mit bekannten Weihnachtsklassikern auf die Adventszeit ein. Sie hören vertraute Melodien und mitreißende Instrumentalarrangements mit Swing, Rock und Pop.

Bandleader Roland Brückl führt als Moderator kenntnisreich und humorvoll durch den Abend, der durch Instrumentalsolisten und die Gesangssolisten Susi und Timo bereichert wird.