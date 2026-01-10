Abendprogramm in der Sternwarte.

Reise mit uns vom Dach der experimenta aus in die Tiefen des Alls und erkunde Mond, Planeten und den Nachthimmel. Bei gutem Wetter beobachtest du zusammen mit unserer „Astro-Crew“ die kosmische Nachbarschaft. Dafür nutzen wir das große Teleskop in der All-Sky-Kuppel unserer Sternwarte. Sei gespannt, welche Phänomene am Himmel du entdecken kannst.

Hast du vielleicht schon einmal etwas Interessantes am Nachthimmel beobachtet? Bring gerne deine Fragen mit, die dich zum Thema Kosmos schon immer beschäftigt haben.Sollte das Wetter nicht mitspielen, reisen wir zusammen mit dir anhand von eindrucksvollen Bildern zu interessanten Himmelsobjekten.

Abends: Teleskope auf der Dachterrasse und in der Kuppel. Erkunde das All, bei guter Sicht live mit dem großen Teleskop!

22.10.2026: Gibt es Aliens?

05.11.2026: Sind Sterne bunt?

12.11.2026: Exoplaneten – auf der Suche nach einer Erde 2

03.12.2026: Zwischen Staubkorn und Galaxis – die unglaublichen Dimensionen im Kosmos

10.12.2026: Was war der Stern von Bethlehem?