In einer Hommage an die Stummfilm-Ära macht Släpstick auf anrührende und liebevoll-spielfreudige Weise dem Genre des Stummfilms und seinen unvergesslichen Vertretern wie Charlie Chaplin, den Marx Brothers oder Laurel und Hardy größte Ehre. Fünf niederländische Vollblutmusiker vereinen dabei feinsinnig komödiantisches Spiel und bravouröse Musikalität – und das auf über 100 Instrumenten. Mit ihrer außergewöhnlichen Gabe für Timing, dem richtigen Gespür für Exzentrik sowie einem Hauch von Melancholie versetzt die Musik-Theater-Gruppe sowohl das Publikum als auch die Kritikerinnen und Kritiker in Staunen. Diese perfekte und höchst unterhaltsame Mischung aus Filmeinspielungen der alten Klassiker, musikalischer Virtuosität, zwerchfellerschütternder Körperkomik und nostalgischer Verbundenheit ist schlichtweg „so beeindruckend wie komisch“ (The List).

Dauer: ca. 2,5 Stunden