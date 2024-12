Släpstick : das sind fünf Musikclowns und Vollblutmusiker aus Holland, die in ihren turbulenten Shows mit feinsinniger Komödiantik, bravouröser Musikalität, präzisionsscharfem Timing, einer Prise Exzentrik sowie einem Hauch von Melancholie Bühnen zum Beben bringen. Das Ensemble gründete sich 1997, tourt international und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. The Roaring Twenties ist eine hinreißende Hommage an die großen Komiker der Stummfilmära, unterlegt mit der swingen­den Musik der 1920er-Jahre. Lachmuskelkater und Ohrwürmer sind garantiert. Denn was passiert, wenn das Tanz­orchester spielt und die Orgel kollabiert ? Der Tisch prachtvoll eingedeckt ist, aber das Tischbein wackelt und der Kronleuchter nur noch an ein paar losen Schrauben hängt ? Das modische Kostüm perfekt sitzt und plötzlich eine Hose fehlt ? Bei Släpstick geht alles auf grandios gekonnte Weise schief, führt zu urkomischen Verwechslungen und verrückten Slapstickeinlagen und endet in schallendem Gelächter im Saal.