Freitag, 05.04.24

Cum On Feel The Noize mit der weltweit einzigen weiblichen Slade Tribute Band, SLADY!!

Begleite Gobby Holder, Davina Hill, Donna Powell und Jem Lea zurück in die guten, alten 70er, dem Zeitalter mit seinen verrückten GlamRock Hymnen wie Mama Weer All Crazee Now, Gudbye T’Jane, Skweeze Me Pleeze Me oder Cos I Luv You.

''Slady'' freuen sich wie Bolle auf ihr erstes Gastspiel in Deutschland.

Es gibt noch Tickets an der Abendkasse

https://www.soundwerk.net/events/