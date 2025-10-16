Slam auf der Couch

Poetry Slam

Club Zentral Hohe Straße 9, 70174 Stuttgart

Fünf Slam-Poet*innen aus nah und fern treten gegeneinander an. 

Vor ihrem Auftritt nehmen die Künstler*innen Platz "auf der Couch" und stellen sich in Interviews den Fragen des Publikums. 

Aus einer Vorrunde wählt das Publikum 3 Poet*innen ins Halbfinale. Dort müssen sie sich einer schriftstellerischen Challenge stellen. 

Das liebevoll ausgewählte Line up präsentiert ein fulminantes Sammelsurium aus den Spielarten von Poetry Slam: Lyrik, Rap, Kabarett, Story-Telling, Beatbox, Comedy und Spoken Word.

Der Slam auf der Couch wird präsentiert von ausdrucksreich e.V.

Info

