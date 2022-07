Gwencobain

4 - 6 Slam-Poeten aus nah und fern treten hintereinander an.

Vor ihrem Auftritt nehmen die Künstler Platz "auf der Couch" und stellen sich in launigen Interviews den Fragen der Zuschauer, die der Moderator vorher in einem Becher gesammelt hat. Dann treten die Poeten ans Mikrofon und haben 5 Minuten Zeit, die Leute zu begeistern oder tragisch zu scheitern.

Aus dieser Vorrunde wählt das Publikum 3 Poeten ins Halbfinale. Dort müssen sie sich einer schriftstellerischen Challenge stellen. Die Poeten greifen erneut in den Becher, in den die Zuschauer nun nicht mehr Fragen gelegt haben, sondern Ideen, Überschriften und Impulse. Daraus müssen die 3 Halbfinalisten in 15 Minuten einen Text machen.

Während sie schreiben, spielen Gäste anderer Kunstsparten einen kurzen Feature-Auftritt. Meistens sind dies Musiker, aber manchmal auch Comedians, Zauberer oder gar Performance-Philosophen.

Dann tragen die Halbfinalisten ihre spontanen Texte vor und das Publikum wählt nochmal 2 Finalisten, die mit jeweils einem weiteren eigenen Stück um den Sieg kämpfen.

Zu gewinnen gibt es Kuriositäten aus den verschiedenen Werkstätten im Mitte. Und natürlich Ruhm, Ehre und ein kleines Stück Unsterblichkeit bei einem Fest der Poesie.

Der Slam auf der Couch wird liebevoll präsentiert vom Stuttgarter Slam Poeten und Musik-Kabarettisten Nikita Gorbunov, der die als Conférencier die Couch-Gespräche leitet und durch den Abend führt.