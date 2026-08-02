Slam!! Poetry-Performance-Workshop mit Aron Boks

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagefindet mit Aron Boks ein Workshop im Jugendhaus Marabu für junge Menschen statt.

Gedichte … Lyrik … Da denken manche vielleicht an innige Momente mit lebenslangen Lieblingsversen, andere eher an qualvolle Deutschstunden in der Schule. Seit den 1980er Jahren aber heißt Lyrik auch: Bühnenshow am Puls der Zeit und allerbeste Unterhaltung! 1986 fand in einem Jazzclub in Chicago der erste Poetry Slam statt, und seither hat dieses öffentliche Wett-Dichten weltweit eine spektakuläre Erfolgsgeschichte hingelegt.

Aber: Slammen will gelernt sein! Darum haben wir einen Profi eingeladen, um jungen Nachwuchstalenten den Schritt ins Rampenlicht zu erleichtern: Der Autor Aron Boks, Jahrgang 1997, war Landes- und Stadtmeister im Poetry-Slam in Magdeburg und ist auf den Poetry-Slam-Bühnen der Nation zu Hause. Und er gibt seine Skills und Tipps an junge Slammer und solche, die es werden wollen, weiter: bei einem zweiteiligen Workshop für Schülerinnen und Schüler und junge Menschen.

Am Ende (Freitagabend) steht ein echter Poetry Slam im Jugendhaus Marabu an – und natürlich gibt es auch was zu gewinnen.

Gefördert im Rahmen des Literatursommers 2026 – eine Veranstaltungsreihe der Baden-Württemberg Stiftung; in Kooperation mit dem Jugendhaus Marabu.

Termine und Uhrzeiten: Donnerstag, 24. September 2026, 16:00 bis 19:00 Uhr und Freitag, 25. September 2026, 16:00 bis 18:00 Uhr