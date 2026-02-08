Dass SLAUGHTER TO PREVAIL ein weltweit einzigartiges Phänomen sind, beweist die Band um Sänger Alex Terrible mit ihrer Musik und Prägnanz wieder und wieder. Ob mit den bedrohlichen Bühnenmasken, dem umstrittenen Image ihres Sängers oder ihrem aggressiven und extremen Deathcore-Sound: SLAUGHTER TO PREVAIL haben den Erfolgsbegriff innerhalb der modernen Metal-Szene mit Songs wie „Demolisher“ und „Baba Yaga“ ab 2019 neu definiert.