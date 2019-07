Slave to the Rave: SHDW

Im a slave to the rave, dont care what you gotta say. Du magst es raw, dunkel, technoid und laut...komm mit auf einen wilden Ritt! Aus purer Liebe für Technno: SHDW steht für die vokalfreie Version von „Shadow“ gibt einen Hinweis auf den düster angehauchten, geheimnisvollen und besonderen Sound von Marco Blaesi. Er spielt mittlerweile die ganz großen Bühnen und gefühlt auf so ziemlich jedem coolen Festival in Europa – wie gut, dass wir ihn uns schon ganz frühzeitig für’s Buko gesichert haben, sonst wäre so ein Mega-Booking wohl kaum noch möglich! Brachialen Support leisten die Gastgeber; Moritz Scheit und Haussmann aus dem Hause Bukowski! Slave to the Rave...is coming up to your Face!