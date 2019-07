× Erweitern Slayer

special guest: Anthrax / Opener: Alien Weaponry

Der Abschied rückt näher. In diesem Sommer werden Slayer ihr letztes Konzert in Deutschland geben. Das Konzert in Stuttgart wird der letzte Auftritt der Band in Europa sein! Nachdem Slayer als eine der brutalsten und aggressivsten Bands in die Geschichte eingingen, ein komplettes Genre prägten und somit zu einem Kult-Act wurden, an dem sich alle anderen Bands messen mussten, ist es nun soweit: Slayer verabschieden sich. Nach 37 Jahren, 12 Studioalben, zahreichen Live-Aufnahmen, Videos und Boxsets, beinah 3.000 gespielten Konzerten sowie zwei GRAMMY Awards und fünf Nominierungen, einer eigenen Ausstellung im Smithsonian Museum und dem Verlust ihres geschätzten Bruders und Gründungsmitglieds ist die Zeit gekommen. Die Äre von Slayer neigt sich dem Ende zu. Zeit für einen Abschied auf höchstem Niveau.