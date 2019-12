Dennoch hat es immer wieder Menschen gegeben, die Schlaf als widerständige Form einsetzen, etwa indem sie schlafen, anstatt zu arbeiten oder schlafen, wo das nicht vorgesehen ist, beispielsweise im öffentlichen Raum. Zugleich wurde das Träumen auch immer wieder mit dem (Gegen-) Entwurf eines guten Lebens assoziiert, etwa in Martin Luther Kings berühmtem Satz: "I have a dream ..."

Das kuratorische Modell von Sleeping with a Vengeance, Dreaming of a Life wendet sich gegen die Effizienzmodelle und den Produktionsdruck der zeitgenössischen Kunstindustrie, die in keiner Relation zu den tatsächlichen Produktionsbedingungen stehen und Ausstellungen oft ihren Möglichkeitsraum nehmen. Stattdessen wird das Medium Ausstellung als eine Gelegenheit gesehen, miteinander Wissen zu produzieren. Sleeping with a Vengeance, Dreaming of a Life begann 2018 als Serie von Ausstellungsskizzen, die gemeinsam und solidarisch von kleinsten Institutionen, den Künstler*innen, die Skizzen, Zeit und Knowhow einbrachten, sowie der Kuratorin getragen wurde. Sie wird von Mal zu Mal weiterentwickelt. Mit jeder Station kommen neue Skizzen möglicher Kunstwerke hinzu, einige werden je nach den bestehenden Möglichkeiten umgesetzt. Zudem werden im Ausstellungsraum die Arbeiten der vergangenen Stationen in einem Archiv präsentiert. Das Gedächtnis der Ausstellung reist von Station zu Station mit und wird gleichwertig mit den neuen Arbeiten präsentiert.

Sleeping with a Vengeance, Dreaming of a Life ist also keine klassische Wanderausstellung, sondern ein work in progress, das sich mit dem jeweiligen Ort, den Bedingungen und den Menschen ändert und von diesen lernt. In diesem offenen Rahmen soll Schlaf in seiner gegenwärtigen spätkapitalistischen Funktion als Ressource nach seinen subversiven Potenzialen hinterfragt werden. Kann der Akt des Schlafens und des Träumens in einem Alltag des ständigen Produzierens und Konsumierens als widerständige politische Handlung verstanden werden?

