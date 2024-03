Natürlich, hier "ILION" von SLIFT ist ein imposantes Werk der Rockmusik, eine Dampfwalze von einem Album, das auf dem höchsten Gipfel beginnt und nie nachlässt. Wenn das überwältigend klingt, können Sie sicher sein, dass dieses Trio aus Toulouse Sie in guten Händen hält. Ihr drittes Album wirkt massiv und ozeanisch, indem es die wütende Intensität des Metals und die verrückten Gitarrenheldentaten des Psych-Rocks mit dem epischen Gefühl des Post-Rocks verbindet.

"ILION" ist die Art von Musik, bei der man sich fragt: "Das kommt nur von drei Personen?" Ja, genau das, und die absolute Wut von SLIFT ist weit mehr als nur ein Sturm im Wasserglas. Sie erstreckt sich über Meilen und schafft neue Höhepunkte in unerwarteten Horizonten des Rocks.

SLIFT besteht aus den Brüdern Jean und Remí Fossat und Canek Flores, die die Brüder Fossat erstaunlicherweise in der Schule trafen. Nachdem die Band sich 2016 offiziell formierte, veröffentlichten sie schnell ihre Debüt-EP "Space Is the Key" im Jahr 2017, die die Schwere des Stoner-Rocks mit der Zuckerrausch-Qualität des Garage-Rocks vereinte. Von da an wurde es nur noch seltsamer: Das Trio experimentierte mit schnelleren Tempi und Bongos (!) auf dem nachfolgenden Album "La Planeté Inexploreé" im Jahr darauf, und 2019 wurde ihre KEXP-Session, die auf dem Trans Musicales-Festival in Rennes aufgenommen wurde, zu einem viralen Hit, der mehr als 1,4 Millionen Aufrufe auf YouTube verzeichnete.

"UMMON" aus dem Jahr 2020 markierte SLIFTs Hinwendung zu den himmlisch drückenden Gefilden des Psych-Metal, geprägt von Remís rollenden Basslinien und Flores' gnadenlosem Schlagzeugspiel. Aber nichts in ihrem bereits beachtlichen Katalog könnte Sie auf "ILION" vorbereiten, ein groß klingendes und melodisch dichtes Album, das gleichzeitig an die ständig aufbauende Woge von Godspeed! You Black Emperor, die leidenschaftliche Glut der Post-Hardcore-Legenden ...And You Will Know Us By the Trail of Dead, Led Zeps psychotische Blues-Rock-Mystik und den psychedelischen Wirbel der schwedischen experimentellen Größen Goat erinnert.

Aber "ILION" auf eine Liste von Referenzpunkten zu reduzieren, würde den Punkt verfehlen – nämlich, dass Sie sich wirklich hinsetzen und dieses Werk erleben müssen und es zulassen müssen, Ihren Hörraum zu übernehmen. Das Album ist die zweite Veröffentlichung der Band bei Sub Pop, nach der 7''-Single "Unseen" b/w "The Real Unseen" aus dem letzten Jahr, die aus den UMMON-Sessions stammten und nur einen kleinen Vorgeschmack auf die reine Weitläufigkeit bieten, die hier präsentiert wird. Über acht Tracks und mehr als 75 Minuten entfesselt SLIFT die Wut mit Gitarrenwänden und mehrteiligen Songstrukturen, die Sie das Gefühl haben lassen, als würden Sie auf eine echte Reise mitgenommen – von der reinen Vergessenheit des Titeltracks von ILION und der ausgedehnten Hingabe des zentralen Stücks "Weavers' Weft" bis zum intensiven Höhepunkt der 12-einhalb-minütigen Epopée "The Story That Has Never Been Told".

Aber was ist diese Reise? Um es mit den Worten von SLIFT zu sagen, wäre Joseph Campbell stolz auf den thematischen Weg, den ILION vor den Zuhörern ausbreitet. Das Album ist nach dem altgriechischen Wort für die Stadt Troja benannt und greift konzeptionell dort auf, wo UMMON aufhörte: "Dies ist ein Album, das in der Art einer homerischen Geschichte konstruiert ist", erklärt die Band. "Der Unterschied zwischen den beiden Alben besteht darin, dass ILION sich mit menschlichen Emotionen und Gefühlen befasst, während UMMON eine epische Geschichte mit einer distanzierten Sichtweise erzählte. ILION repräsentiert den Fall der Menschheit und die Wiedergeburt aller Dinge in Zeit und Raum."

Schwere Kost, zweifellos – aber keine Sorge, denn Sie brauchen keinen zwölfeckigen Würfel und eine Kopie der Odyssee, um zu verstehen, was SLIFT auf ILION bieten. Alles, was Sie brauchen, sind zwei Ohren, ein offener Geist und die Bereitschaft, wirklich beeindruckt zu sein.