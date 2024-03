So Freunde der leichten Samstagabendunterhaltung, es ist soweit! Nach zwei Chartplatzierungen jeweils Top 20 mit unseren Alben "Steh wieder auf" und "Herz eines Kriegers" und irrsinnigen anderthalb Jahren auf der Straße als Support mit schon so vielen Festivalterminen, folgt nur der erste eigene Ritt. Die "WIR SIND EINS" Tour 2024 Live, ungeschminkt und pur... Wir freuen uns tierisch, Euch in den Clubs begrüßen zu dürfen und einen Wahnsinnsabriss zu feiern! Verfolgt aufmerksam die Social-Media-Kanäle, denn wir haben uns für jeden Termin etwas Cooles ausgedacht. Wir können es kaum erwarten, mit Euch ordentlich abzufeiern.