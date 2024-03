Mahmood beschreibt seine Musik als „Morrocan Pop“. Mit seiner Mischung aus Pop, R’n’B und HipHop ist er in Italien äußerst erfolgreich. Der Singer-Songwriter hat zweimal das Sanremo Festival gewonnen und sicherte sich damit 2019 und 2022 die Teilnahme beim Eurovision Song Contest.

Bis jetzt hat Mahmood 28 Platin-Schallplatten und 7 Gold-Schallplatten in Italien, 6 Mal Platin und 3 Mal Gold im Ausland und insgesamt 2,5 Milliarden Streams gesammelt. „Brividi“ war das erfolgreichste Debüt aller Zeiten auf Spotify und erreichte Platz 5 der Top Songs Debut Global und ist immer noch der meist gestreamte Track an einem Tag auf Spotify in Italien. Im Juni 2021 veröffentlichte er sein zweites, mit Spannung erwartetes Album „Ghettolimpo“ und die anschließende Tour durch ganz Europa war fast überall ausverkauft. Im April 2024 kommt Mahmood für drei exklusive Konzerte nach Deutschland, davon eines in Stuttgart, am 18.04.2024 im Wizemann!