From Fall To Spring sind vielleicht eine der Entdeckungen aus 2023!

Nur knapp im ESC- Vorentscheid in Deutschland ausgeschieden, hat sich die New-Metal-Band aus dem Saarland sehr schnell in die Herzen der Fans gespielt. In komplett in eigener Regie haben FFTS eine Clubtour in Deutschland gebucht und fast alle Shows restlos ausverkauft!

Die großen Festivals in Deutschland sind sehr schnell auf den Act aufmerksam geworden, sodass sie 2023 bei großen Festivals wie dem Rocco Del Schlacko, Open Flair oder Bochum Total alles abgerissen haben. Die Fans der Band gehören zur neuen Generation in Sachen harter Rockmusik, wodurch das Sextett auch zu den erfolgreichsten deutschen Bands in ihrem Genre bei TikTok gehört.

Fans könenn sich nun auf 6 exklusive Deutschland Shows freuen!

From Fall to Spring sind Newcomer aus dem Südwesten Deutschlands, die sich melodischem New Metal verschrieben haben. Mit den zwei in Eigenregie produzierten Eps "A Beter Tomorrow" (2017) und "Disconnected" (2019) legten die Jungs einen beeindruckenden Start hin und knackten 2020 auf den gängigen Streaming-Portalen die Grenze von einer Millionen Klicks. Die Single "Supernova" sorgte erstmals auch im Ausland für Aufsehen und kommt zusammen mit den weiteren beiden Singles "RISE" und "BR4INFCK" inzwischen auf über 4 Millionen Streams. Angesichts dieser beeindruckenden Zahl wurd natürlich auch die Musikindustrie auf die Band aufmerksam, die letztendlich bei "Arising Empire", einem der größten deutschen Rock- und Metal-Labels, unterschrieb.

Es folgten fünf Singles mit dazugehörigen Musikvideos, die den Social Media Proflen von From Fall To Spring enorm viel Aufmerksamkeit bescherten. Die Band, die aus den Zwillingsbrüdern Philip und Lukas Wilhelm (beide Gesang), Simon Triem (Keyboard), Benedikt Veith (Schlagzeug), Sebastan Monzel (Gitarre) und León Arend (Bass) besteht, hat inzwischen über 100.000 Follower auf TikTok und über 30.000 auf Instagram. So wurden auch die Festvalveranstalter auf die Senkrechtstarter aufmerksam, die 2022 u.a. auf dem Full Force und Pell Mell Festval spielten und anschließend eine gut besuchte Headliner-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz absolvierten.

Als nächsten Schrit werden From Fall to Spring am 14. April 2023 ihr lang erwartetes Album "RISE" veröfentlichen. Besonders spannend: Mit der darauf enthaltenen Single "Draw The Line", die bereits am 27. Januar 2023 erscheint,

wollen die Jungs beim Eurovision Song Contest 2023 für Deutschland antreten und dabei ein Kontrastprogramm zu den letzten erfolglosen Teilnehmern bieten. 100.000 Follower auf TikTok und über 30.000 auf Instagram. So wurden auch die Festvalveranstalter auf die Senkrechtstarter aufmerksam, die 2022 u.a. auf dem Full Force und Pell Mell Festval spielten und anschließend eine gut besuchte Headliner-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz absolvierten.