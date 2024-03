Vermutlich wurde diese Aussage ohne Beachtung der finnischen Rocker von Lordi getätigt, denn jene werden sich im Frühling des kommenden Jahres mit ihrem Werk "Screem Writers Guild", das am 31. März 2023 via Atomic Fire Records erschien, im Gepäck auf eigene große Headlinertour begeben, nachdem sie bereits im April/Mai mit den Szenegrößen Sabaton sowie Babymetal in den Arenen Europas die Massen begeistern konnten.

Unter dem Motto »Unliving Pictour Show 2024« wird der Lordi'sche Tourzirkus sich anschicken, sein aktuelles Material auf die Leinwände der europäischen Kinos, Verzeihung, auf die Bühnen der hiesigen Konzertsäle zu bringen und dabei u.a. 17 Vorstellungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben.