Die Stuttgarter Sprechstation lädt zum "Best of Poetry Slam" die besten Wortkünstler im deutschsprachigen Raum zur gigantischen Dichterschlacht in die große Halle des Im Wizemanns.

Die Zuschauer:innen dürften sich beim Gipfeltreffen der Slam-Szene auf ein literarisches Feuerwerk freuen, das einmal mehr beweist, wie nah, nachhaltig und pointiert das Wort am Puls der Zeit sein kann.

Von Stand-Up-Reimen bis zur literarischen Comedy, von Lyrik bis Rap, von Performance-Prosa bis hin zur klassischen Kurzgeschichte – erlaubt ist, was dem Auftritt Schliff, Rasanz und literarische Trefferquoten verspricht – Mitten ins Herzen des Publikums. Den/die Sieger/in des Abends bestimmt wie immer das Publikum.

Wie immer laden wir eine Auswahl der wortgewaltigsten und erfolgreichsten Bühnenpoeten aus der ganzen Republik nach Stuttgart ein, zusätzlich gibt´s Live-Musik im Rahmenprogramm.

Das komplette Lineup wird demnächst hier bekannt gegeben.

Moderation: Thomas Geyer.

Wir empfehlen den frühen Erwerb von Vorverkaufskarten - der Best Of Poetry Slam ist in der Regel recht schnell ausverkauft.

Freie Platzwahl. Die Veranstaltung ist komplett bestuhlt.