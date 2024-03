Theatergruppe Chibäm

Von 1939 bis 1945 wurden in ganz Europa rund 300.000 Kranke und Menschen mit Behinderung als lebensunwert aussortiert und umgebracht. Ihre Vernichtung wurde, im Rahmen der T4 Aktion, systematisch geplant und kaltblütig vollzogen.

Die NS-Verbrechen wirken bis in die Gegenwart weiter. Auch heute noch stoßen Menschen mit Behinderung auf Ablehnung und Ausgrenzung. Das ChiBäm (die Theatergruppe des bhz Stuttgart e.V.) spielt, spricht und liest aus dem Stück Erinnerung 2000 von Katja Kandel und Klaus Beer.

Menschen mit Behinderung stellen sich in kurzen Filmen vor, zeigen ihren Blick auf Schicksale von Menschen mit Behinderung im Nationalsozialismus und fragen sich, wie es in der Gegenwart aussieht. In Zeiten von Pränataldiagnostik müssen sich Eltern von Kindern mit Behinderung fragen lassen, warum sie das Kind eigentlich bekommen haben. Können

Menschen mit Behinderung heutzutage selbst entscheiden, ob sie Kinder bekommen oder nicht? Wo sind ableistische Strukturen in unserer Gesellschaft vorhanden und wo lauern Gefahren, die ein ähnliches Szenario wieder möglich machen könnten?

Es spielen:

Paolo de Feo

Justine Häusser

Thomas Hermann

Seyyah Inal

Kira Jend

Andreas Kessler

Dominik Straube

Christian Sulzberger

Steffen Wannenmacher

Regie Natalie Maria Fischer

und Tobias Stumpp

Musik Thomas Maos

Bühne und Kostüme

Theresa Esterhasy

Fotos Werner Schmidtke