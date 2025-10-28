Slime + The Exploited

Wer bereits zu Lebzeiten so etwas wie Legendenstatus innehat, der wird meist schnell beim Mittagsschläfchen auf den eigenen Loorbeeren erwischt, oder bei großen Kneipentresen-Gesten zu den immer gleichen Stories von damals. Nicht so die 1979 gegründete Punkrock Institution SLIME!

Nach einem Jahr Kreativpause kommen SLIME 2025 mit neuer Platte und Tour zurück. Am 1.8.2025 veröffentlichen sie die 13. Platte seit Bandgründung und die zweite mit Sänger Tex. Das viel erwartete Stück trägt den kryptischen Titel 3!+7(hocheins) und wird mal wieder für Überraschungen und Diskussionsstoff sorgen.

Denn eins steht fest, SLIME bleiben unberechenbar und erfinden sich in regelmäßigen Abständen neu. Die mittlerweile nicht mehr ganz neue Besetzung ist erfolgreicher als jemals zuvor. Viele neue Fans wurden dazu gewonnen und viele alte Fans die der Band im Laufe der Jahre den Rücken gekehrt hatten, sind seit dem letzten Album wieder zurück gekehrt.

Ab September werden SLIME ihr neues Album auf einer ausgedehnten Tour vorstellen. Das wird nicht nur interessant für Punks der alten Schule, denn SLIME haben mittlerweile viel mehr zu bieten und bringt Generationen von Musikbegeisterten auf ihren Konzerten zusammen.