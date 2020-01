Slipknot auf Europatournee 2020! Nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums "We Are Not Your Kind" kündigen Slipknot für Anfang 2020 eine Europatournee an. Charakteristisch für die Nu-Metal- und Alternative-Metal-Band sind ihre gesichtverhüllenden Masken, die an Horrorfilme erinnern, und die martialischen Auftritte. Obwohl kontrovers diskutiert, haben sich Slipknot über die Jahre zu einem kulturellen Phänomen entwickelt und auch mit "We Are Not Your Kind" weltweit erneut die Spitzen der Charts erreicht. Das Video zur Lead-Single "Unsainted" war sofort in den weltweiten YouTube Trends auf Platz 1.

Special Guest: Behemoth