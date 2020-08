Sloe Paul (D)

Sloe Paul schickt die Hörer in ein groovy Synth-Pop Delirium, lässt Lo-Fi Attitüde mit Psychedelic Sounds verschmelzen. Im Schlafzimmer produzierend bedient sich Sloe Paul charmant unkonventionellen Strukturen und Mustern und formt mit außergewöhnlichem Spiel einer breiten Instrumentierung einen sehr persönlichen Sound. Mit dem 2018 bei Treibender Teppich Records erschienenen Debüt „Paul Abbrecht’s Album“ werden DIY Helden wie R. Steevie Moore rekurriert, dabei finden Soul und Discogedanken ebenso Platz wie 60ies Popbezüge und Shoegaze- Einflüsse. Live wird Sloe Paul zu fünft gespielt: Tim Bohner sitzt am Schlagzeug, Marius Alsleben spielt Keyboard, Gitarre und singt, Marcus Schreiter spielt Gitarre, Marius Schwingel spielt Bass und Paul Abbrecht singt und spielt Keyboard. Die Band schafft einen musikalischen Rundumschlag von R’n’B über Jazz und Ambient zu Dreampop und New Wave, interpretiert und improvisiert Songs, die einem die leichte Prise eines Nightrides in Miami um die Ohren wehen lassen.