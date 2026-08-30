SLOPE, die aus der Underground-Hardcore-Szene von Duisburg stammen, verkörpern wuchtige Grooves, rohe Aggression und den Geist des Crossover der späten 80er und frühen 90er – und schöpfen dabei aus derselben DNA, die auch Bands wie die Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine und die Beastie Boys prägte.

Ihre Beziehung zur Live-Musik entwickelte sich früh in Umgebungen, in denen Shows brutal, chaotisch und gleichzeitig mitreißend waren – was der Band lehrte, dass Intensität und Ehrlichkeit wichtiger sind als Perfektion.

Auf ihrem kommenden Album „The Same Kids Just Louder“ (LP, 2026) verfeinern SLOPE das Chaos, das sie schon immer auszeichnete. Während „Street Heat“ und „Freak Dreams“ offen und impulsiv wirkten, verleiht das neue Album dieser Energie eine klarere Form. Die Songs, die auf ungezügelter Energie und unbändigem Spaß basieren, sind vollgepackt mit Rap und Riffs, Funk und Flow, Hooks und Härte, Grooves und Grime – diesmal jedoch mit mehr Raum zum Atmen. Wiederholungen werden bewusst eingesetzt, Grooves dürfen sich entfalten, und die Tracks wirken direkter und körperlicher, nicht weil weniger passiert, sondern weil die wesentlichen Elemente mehr Gewicht haben. Der Sound ist fokussierter, ohne an Neugier einzubüßen: Es ist derselbe Drive, nur geschärft und verstärkt.