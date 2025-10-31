Slowfox 4 / Nils Wogram Nostalgia Trio

Im Juli 2024 war Nils Wograms Hammond Trio Nostalgia für eine Woche im Studio Nord Bremen um dort das neue Album The Walk (Arbeitstitel) aufzunehmen, das im Herbst 2025 auf NWOG Records veröffentlicht wird. Der Aufnahmeraum ist ein ehemaliger Ballsaal und wird seit 1967 als Tonstudio mit feinster analoger Aufnahmetechnik umgenutzt. Zudem bietet das Haus eine Bandwohnung in dem das Nostalgia Trio während der Aufnahmezeit quasi wie in einer WG gelebt haben. Optimale Voraussetzungen für eine entspannte Aufnahme-Session.

Mit seinem Nostalgia Trio geht Nils Wogram auf Zeitreise: zurück zum swingenden und groovenden Jazzgefühl der 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, als der Jazz noch bei Blue Note oder in der 52sten Straße zuhause war. Die Gratwanderung zwischen nostalgischem Retro-Sound und dem neugierigen Austesten der eigenen Klanggebilde gelingt dabei bravourös. Wogram vermittelt auf dem kürzest möglichen Weg ein authentisches Lebensgefühl, ohne einen musikalischen Beipackzettel oder eine markierte Wanderkarte mitliefern zu müssen. Er geht einfach los und nimmt den Hörer mit.

Nostalgia trägt eine kolossale Lebenswucht zum Hörer. Dazu trägt viel die Auswahl seiner Mitmusiker bei: Da Jazzorganist Arno Krijger den Bass per pedes spielt, übernimmt er mit der linken Hand die Akkorde und mit der rechten Melodien und Improvisationen. Auf dieser Grundlage kann Wogram die Stücke anders bauen: „Arno ist kein Orgel spielender Pianist, sondern spielt ausschließlich Orgel. Sein Selbstverständnis verleiht der Orgel klangliche Nuancen, die einen absoluten inhaltlichen Gewinn darstellen.“ An Schlagzeuger Dejan Terzic schätzt Wogram nicht nur das intuitive Gespür für Beat, Groove und Feuer, sondern vor allem auch sein Feingefühl für Dynamik und Form.

Das Trio bringt 2025 ein neues Album heraus und geht damit im Herbst auf ReleaseTour

SLOWFOX 4

Besetzung:

Hayden Chisholm–Sax

Philip Zoubek–Piano, Prepared Piano

Sebastian Gramss–Double Bass

Fabian Arends-drums

Nils Wogram Nostalgia Trio