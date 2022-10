Slowhand – The Eric Clapton Tribute – mittlerweile international erfolgreich – spielt die größten Songs quer durch das Lebenswerk Claptons – von Cream über Blind Faith zu Derek and the Dominos bis in die Gegenwart.

Klassiker wie Sunshine of your love, Layla, Wonderful tonight, I shot the sheriff u.v.m. werden von sechs Musikern und zwei stimmgewaltigen Chor-Sängerinnen professionell präsentiert. Authentische Gitarren und Amps, sowie Hammond Orgel mit Leslie bringen den originalgetreuen Sound auf die Bühne. Mit phänomenaler Stimmgewalt und Intensität interpretiert der Leadsänger Lukas Schüßler die Stücke, die zwei Generationen vor ihm komponiert wurden. Die Kombination langjähriger professioneller musikalischer Erfahrung, unbändige Spielfreude und jugendliche Frische machen den Zauber dieser außergewöhnlichen Band aus.