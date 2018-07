Slum Village Live

In den 90ern bestand das Hip Hop Trio aus Baatin, T3 und J Dilla. Nachdem sie 1998 als Support auf der Abschieds Tour von A Tribe Called Quest auftraten, stiegen sie aus der Detroit Underground Hip Hop Szene auf und bekamen ihrem ersten Plattendeal.

Ihre zweite Veröffentlichung “Fantastic, Vol. 2″ gilt heute als Klassiker mit Features wie Busta Rhymes und Q-Tip. 2001 verließ J Dilla die Gruppe um sich auf seine Solo Karriere zu konzentrieren. Baatin und T3 veröffentlichten mit Rapper Elzhi kurz darauf “Trinity” und 2004 „Detroit Deli (A Taste of Detroit)”. Nach dem Tod von J Dilla 2005 war es vier Jahre lang still um Slum Village, bis zu ihrer Reunion 2009 mit J Dilla’s Bruder und Young RJ. In dieser Konstellation existieren sie heute noch und präsentieren ihre Tracks der letzten 18 Jahre.

Präsentiert von Invaders Entertainment & DJ Lowz