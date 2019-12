Small Monday Night der HMDK

Diese neue Reihe am ersten Montag des Monats ist ein Schaufenster der Musikhochschule Stuttgart.

Sie repräsentiert das Jazzinstitut mit Ensembles aus Studierenden, Dozierenden und Alumni. An diesem Abend steht mit dem Trompeter Christian Mehler ein jüngerer Dozent der Hochschule im Mittelpunkt. Er stammt aus Baden-Württemberg, lebt nach einem Stu-dium in New York aber mittlerweile in Köln.

Christian Mehler - Trompete

Lukas Wögler - Saxophon

Rainer Tempel - Klavier

Axel Kühn - Bass

Martin Grünenwald - Schlagzeug