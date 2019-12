Small Town Boy

Vom Aufwachsen in der Kleinstadt und der Angst vor dem Outing – vom Einsam sein und von frei gelebter Sexualität – von der Suche nach echter, tiefer Bindung – von Klischees und Kulturkampf und von der Scham, sich auf der Straße preiszugeben.

In 18 Fragmenten wird vom Leben als Mensch in einer heteronormativ geprägten Welt erzählt. Wie leben wir oder wie wollen wir leben – und vor allem mit wem? Bestimmen Familie, gesellschaftliche Konventionen oder die Politik, wer wir sind? Oder halten sie uns davon ab, zu sein, wer wir eigentlich sein wollen? Die Junge Bühne bringt das Werk als Tanz- und Sprechtheaterproduktion in den Theaterkeller Sindelfingen. Gesamtleitung und Regie: Ingo Sika, Choreografie: Pascal Sangl.

Nicht für Kinder geeignet.