Zum smart hockey cup kommen Vereine von nah und fern mit ihren Jüngsten, den U6 und U8 Kids. Sie erleben ein Wochenende voller Hockeymomente, Spiel & Spaß Aktionen wie Dosenwerfen, Sackhüpfen, Cornhole und vielem mehr.

Ein großes Highlight ist die Tombola, bei der es wertvolle Preise zu gewinnen gibt.

Abseits des Feldes gibt es eine wunderbare Verpflegung. Von Kuchen über Pommes und Crêpe bis hin zu Stullen und Slushed-Ice gibt es alles, was das Herz begehrt.

Komm gerne vorbei, lass dich vom Kinderhockey verzaubern und von der Begeisterung anstecken!