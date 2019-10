SMELLS LIKE GREEN SPIRIT

Es wird heiß in diesem Herbst, es kokelt und glüht und knistert. Der Duft der Veränderbarkeit der Zustände erfüllt die Straßen. Es geht was. Hohe Temperaturen beschleunigen die Vorgänge, der Protest entfaltet eine ungeahnte Dynamik. Und das ist gut so, denn der Countdown läuft: our house is on fire! Aus dem „Du“ wird ein „Wir“. Aus dem „Wollen“ ein „Müssen“. Es kommt Bewegung in die Sache. Wer wegschaut spürt die Hitze trotzdem. Permafrostböden - good bye, denn der Pegel steigt. Der „Löwen" wird zum Widerstandsnest, in dem jede*r Teil einer Jugendbewegung sein kann - Alter irrelevant. Hier gibt es Wandervögel, Hitlers Jugendliche und die Welt der 68er. So wie bisher kann es nicht weitergehen - aber was heißt das? Müssen wir uns wieder radikalisieren? Wie ambivalent darf unser Projekt sein? Fest steht nur: wir demonstrieren für die Zukunft! Verschiedene Tübinger Initiativen und unsere Bürgerbühne #diesejungenleute sind beteiligt an der Entstehung dieses Abends, mit welchem Regisseur Gregor Schuster nach seiner Cyber Valley-Inszenierung im letzten Jahr in den Löwen zurückkehrt.