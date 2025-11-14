SMILE – Klassiker der Filmmusik Vol.2 | Konzert des Johannes Krampen Trio

So haben Sie die großen Werke der Filmmusik noch nie gehört! Das Johannes Krampen Trio lädt nah dem gefeierten Gastspiel im vergangen Jahr zu einer neuen musikalischen Abenteuerreise durch die Klassiker der Filmmusik ein.

Von "Star Wars" bis "Vom Winde verweht", von "Ghostbusters" bis "Mission Impossible" für jeden Film- und Musikgeschmack ist etwas dabei. Die großen Filmmusikkompositionen, die ursprünglich als Symphonien für bis zu 100 Musiker komponiert wurden, hat das Trio als kleine Symphonic Chamber Pop-Besetzung arrangiert. Aus dieser musikalischen Verdichtung entstehen ganz besondere Neufassungen bekannter Filmmusiken, aber auch von Raritäten der Filmmusikgeschichte.