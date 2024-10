Smilla Blau: Es niest ein Rentier vor der Tür

Frieda hat zu Weihnachten einen Arztkoffer geschenkt bekommen, doch niemand hat Zeit, ihr Patient zu sein.

Als es am ersten Weihnachtsfeiertag an der Tür klingelt, kann Frieda ihr Glück kaum fassen: Es ist ein Rentier, mit einer roten Rotznase - und einem Brief vom Weihnachtsmann: "Rentier Flinn braucht allerbeste medizinische Versorgung." Frieda ist begeistert und vergisst leider total, dass sie eigentlich keine Haustiere haben darf!

Smilla Blau wurde am Fuß der Schwäbischen Alb geboren, wo sie auch heute noch mit ihrer Familie lebt.

Die Autorin liest aus ihrem jüngst erschienenen Kinderbuch vor - passend zur Vorweihnachtszeit!

Für Kinder von 5 bis 8 Jahren und erwachsene Begleitpersonen.