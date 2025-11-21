Smilla Blau: Konrad - Ein Koala mit Karacho

Juris Mutter ist sauer: Irgendjemand hat über Nacht die teure neue Eukalyptus-Zahncreme überall im Bad verschmiert.

Auch Juri ist sauer: Die Zahnpasta ist zwar absolut ekelhaft, trotzdem hat er mit der Sauerei nichts zu tun! Um das zu beweisen, legt Juri sich abends auf die Lauer ...

Smilla Blau - Autorin des Buchs "Es niest ein Rentier vor der Tür" - wurde am Fuß der Schwäbischen Alb geboren, wo sie auch heute noch mit ihrer Familie lebt.

Die Autorin liest aus ihrem neuen Kinderbuch vor - ein turbulenter Vorlesepaß!

Für Kinder von 6 bis 8 Jahren und erwachsene Begleitpersonen.