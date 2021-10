Smoken - Räuchern – Grillen Level 3

Denkst du bei „Smoking“ nur an Abendgarderobe? Ab in die Weber Grill Academy! Hier beantworten wir dir alles, was du schon immer über Smoken, Geschmacks-Räuchern und die Kunst des Premium Grillens wissen wolltest. Erlebe Grillgenuss vom Holzkohle- und Gasgrill an der Seite eines Grillmeisters. Wir klären mit dir die Fragen, in welchem Grill man wie am besten smoken bzw. räuchern kann. Perfektes Raucharoma und Rauchfärbung in nur 15 bis 20 Minuten. Acht verschiedene, auf den europäischen Geschmack abgestimmte Rezepte, werden auch dich begeistern. Ein perfekter Kurs für den Einsteiger, aber auch für den fortgeschrittenen Griller im Bereich Smoken und Räuchern, für diejenigen, die das Raucharoma bevorzugen.

Verschiedene Methoden des Smokens und Räucherns z.B. Smoken mit unserem Smokey Mountain Cooker Einsatz von Räucherchips, Wood Chunks, Wood Wraps und Weber Räucherbrettern

Umgang mit Food-Infusionen und Rubs