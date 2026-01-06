Smokerabend à la Andreas

🍷Schlemmen mit Begeisterung: Die perfekte Möglichkeit für dich und deine Freunde, um zu kosten, schlemmen und die Begeisterung von Andreas Fischer zu spüren. Denn die war einzigartig für ihn und lebt heute im Weingut Fischer weiter!

Ihr hab Vegetarier oder Veganer in der Gruppe? Kein Problem, meldet euch, dann wird auch etwas extra gezaubert!

Auch die kleinen Gäste sind jederzeit willkommen! Bitte ebenfalls vorher anmelden, auch für sie wird etwas gezaubert!

Ihr könnt ab 18 Uhr kommen und solltet bis 19 Uhr da sein, da das Buffet um 19:30 Uhr eröffnet wird.

Anmeldung erbeten.

Weitere Informationen bekommt Ihr auf Anfrage ganz einfach unter info@wine-bbq.de