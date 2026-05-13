Smoking Tapas | Viele kleine Köstlichkeiten aus dem Smoker

Mit einem Smoker kann man viele tolle Sachen machen!

Das Grillgut wird dabei über mehrere Stunden indirekter Hitze und Rauch ausgesetzt, wobei tolle Aromen entstehen.

Ob es die klassischen Spare-Rips sind oder ein Burger mit Pulled-Meat, das auf der Zunge zerfällt. Mögen Sie geräucherten Käse, vom Rauch aromatisierte Kartoffeln und zum Dessert einen gesmokten Käsekuchen? Lassen Sie sich überraschen… (Dies sind lediglich Einblicke in unsere letztjährigen Menüs.)

Wir servieren viele kleine Köstlichkeiten und öffnen den Fächer des modernen BBQs für Sie. Genießen Sie unser köstliches Allerlei aus dem Smoker und freuen Sie sich auf einen entspannten Abend im Mauerwerk.

Da wir es hier mit einem sehr aufwändigen Menü zu tun haben, behalten wir uns bei den ersten Terminen vor, den Abend rechtzeitig abzusagen, falls sich zu wenig Personen anmelden sollten. Den entrichteten Betrag bekommen Sie in dem Fall natürlich vollumfänglich zurück.