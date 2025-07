Smoking Tapas *Special* | mit Stefan Danziger

Köstlichkeiten aus dem Smoker & von der Bühne

Wer das „Smoking Tapas“ – Event noch nicht kennt, darf sich gerne weiter unten zum kulinarischen Teil informieren.

Kulinarisch unverändert aber dennoch als „6-Gänge Menü“.

An diesem Abend haben wir das Glück, Ihnen den großartigen Stefan Danziger aus Berlin als 2ten und 5ten Gang servieren zu dürfen.

Stefan Danziger gibt einen skurrilen Einblick in die Geschichte Osteuropas. Und es geht um die Sonnenblume, mit der er den Kolonialismus der Neuzeit in Europa erklärt und was die Deutschen damit zu tun haben. Gleichzeitig beleuchtet er seinen Alltag als Vater und vergleicht ihn mit seiner Kindheit im Ostblock voller Spione und Doppelagenten. Eine irre Reise durch seine Gedankenwelt, voller lustiger Anekdoten, überraschender Fakten der Geschichte Osteuropas und der Banalitäten des Alltags.

Genießen Sie unser köstliches Allerlei aus dem Smoker und freuen Sie sich auf pointierte Geschichten und geschichtlich korrekte Witze aus Berlin.

Sie sitzen mit anderen Gästen an runden Tischen und interagieren miteinander, das führt zu einem unterhaltsamen und geselligen Abend in gemütlichem Ambiente.

Die Tickets für diese Veranstaltung können Sie per E-Mail bestellen: johannes.storost@mauerwerk.de

…oder über den Ticket-Link, dann kommen Sie auf ein Formular und können uns Ihre Wünsche im Text mitteilen.